Ilrestodelcarlino.it - Granchio blu, si batte con gli antagonisti: "Polpi e branzini mangiano i loro ’piccoli’"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Contrastare la proliferazione delblu e rilanciare la produzione della vongola, minacciata dalla presenza del dannoso crostaceo. Questi gli obiettivi ribaditi ieri dal presidente della Regione Michele De Pascale che, assieme all’assessore regionale Alessio Mammi, ha fatto tappa a Goro per incontrare le associazioni delle imprese e delle cooperative locali, alla presenza del prefetto di Ferrara Massimo Marchesiello, della sindaca di Goro Marika Bugnoli, del primo cittadino di Comacchio Pierluigi Negri, del presidente della Provincia Daniele Garuti, di referenti degli Atenei di Ferrara e Bologna e consiglieri regionali. Diverse le azioni attuate e da attuare per fronteggiare un’emergenza che ha messo in ginocchio un’importante settore economico e fonte di reddito per decine e decine di famiglie.