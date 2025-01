Lanazione.it - Giorni della merla. Mimose in fiore e bombe d’acqua. Allarme di Coldiretti

Che le stagioni non siano più “quelle di una volta”, è ormai un’affermazione pleonastica. Ce lo dicono gli eventi atmosferici come quelli che anche in queste ore hanno colpito la nostra Regione e la Lucchesia. Ma ce lo dice, con apprensione, lache non lancia un anatema ma fa una constatazione: "Addio ai, allein". Le ””, invero, le forti precipitazioni rilevate in pochissime ore, hanno già provocato un danno: al territorio e, di conseguenza, all’economia. Il territorio lucchese ha risentito anch’esso ma la riflessione, questa volta, guarda a tutto tondo: "Ormai una persona su tre pensa che il cambiamento climatico rappresenti la prima preoccupazione; gli ultimidell’anno che per tradizione dovrebbero essere i più freddi, vedono invece legià fiorite , un’esplosione di giallo che ci disorienta".