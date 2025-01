Quotidiano.net - Eleonora Giorgi: “La malattia? Spero in un miracolo. Ma non sono arrabbiata”

A sorpresa, nella notte di giovedì, l’attriceè intervenuta nel corso del programma radiofonico ‘I Lunatici’ condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio. Arduini avrebbe voluto solo salutare l’attrice e amica rivolgendole un messaggio di vicinanza ma lei si è, invece, detta disponibile a parlare in prima persona e ha raccontato di come vive questo periodo complesso della sua esistenza in cui lotta contro un tumore al pancreas.: ho capito quante ansie inutili ci accompagnano “Mi fate tanta compagnia, poi vi immaginerete in questo frangente della mia vita”, ha detto l'attrice che è apparsa, come spesso è avvenuto in questo ultimo anno, serena rispetto alla sua condizione.è infatti in cura per un tumore al pancreas, ma le terapie non hanno riscosso particolare successo.