Tuttivip.it - “È impazzito, fermatelo”. Paura al Grande Fratello, si accorgono di tutto all’improvviso. “Poverino…”

Notte di alta tensione all’interno della casa del, dove Lorenzo Spolverato è stato protagonista di un nuovo momento di crisi che ha acceso le dinamiche del reality. Il modello milanese, già noto per alcuni suoi precedenti sfoghi, si è lasciato andare a una reazione incontrollata dopo un duro confronto con Helena, che nel corso della settimana lo aveva accusato di giocare una strategia mirata a metterla sotto pressione, con l’obiettivo di esasperarla fino a reazioni fuori luogo.Un’accusa che ha scatenato la rabbia di Lorenzo, il quale, visibilmente provato, ha reagito con un gesto estremo: in preda alla frustrazione, ha scagliato una sedia in giardino, manifestandoil suo disappunto per il modo in cui era stato gestito il confronto durante la diretta. L’episodio ha generato scompiglio tra gli altri inquilini della casa, che si sono mostrati visibilmente spaventati dal comportamento del modello.