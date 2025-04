Inter-Roma il pallonetto di Totti e non solo | gli scontri più celebri

Inter-Roma è uno dei grandi classici del nostro calcio. Una partita che riesce sempre a regalare spettacolo, emozioni, momenti destinati ad entrare nella storia. Nella giornata di oggi 27 aprile, le due squadre si affronteranno alle ore 15:00 allo stadio Giuseppe Meazza, con in palio 3 punti pesanti sia per la lotta Scudetto che per quella legata alla Champions League. I nerazzurri proveranno a tornare alla via del successo, mentre i giallorossi tenteranno di mettere a referto un risultato convincente su un campo che definire ostico è eufemistico. Scopriamo insieme gli scontri più celebri tra la Beneamata e la Lupa.Inter-Roma 1-3, Nainggolan da urlo: Spalletti batte PioliLa stagione 201617 ha messo sotto la luce dei riflettori una Roma compatta ed offensiva, in grado di tenere testa al Napoli di Maurizio Sarri e la Juventus dei campioni. Sololaroma.it - Inter-Roma, il pallonetto di Totti e non solo: gli scontri più celebri Leggi su Sololaroma.it è uno dei grandi classici del nostro calcio. Una partita che riesce sempre a regalare spettacolo, emozioni, momenti destinati ad entrare nella storia. Nella giornata di oggi 27 aprile, le due squadre si affronteranno alle ore 15:00 allo stadio Giuseppe Meazza, con in palio 3 punti pesanti sia per la lotta Scudetto che per quella legata alla Champions League. I nerazzurri proveranno a tornare alla via del successo, mentre i giallorossi tenteranno di mettere a referto un risultato convincente su un campo che definire ostico è eufemistico. Scopriamo insieme glipiùtra la Beneamata e la Lupa.1-3, Nainggolan da urlo: Spalletti batte PioliLa stagione 201617 ha messo sotto la luce dei riflettori unacompatta ed offensiva, in grado di tenere testa al Napoli di Maurizio Sarri e la Juventus dei campioni.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Separazione Totti-Blasi, il personal trainer Iovino svela tutto in tribunale: “Con lei una vera relazione dal 2020” - Venti minuti che potrebbero influenzare l’esito della causa di separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti. A parlare davanti alla giudice Simona Rossi è stato Cristiano Iovino, personal trainer il cui nome è stato inserito nella lista testimoni dagli avvocati dell’ex capitano giallorosso, Antonio Conte e Laura Matteucci. La sua deposizione, avvenuta oggi 1 aprile, è stata breve ma diretta. Sotto giuramento, Iovino ha confermato quello che da tempo circolava sui giornali: la sua con Ilary non era solo amicizia, ma una vera e propria relazione affettiva, caratterizzata da incontri, ... 🔗thesocialpost.it

Roma, Totti: "Allenatore? Se Ancelotti vuole pensarci è il benvenuto. Lui e Mourinho sono i migliori" - Da Mosca, dove è arrivato per l`International Rb Award, Francesco Totti ha parlato del prossimo allenatore della Roma. E` un tema più che... 🔗calciomercato.com

Il fuori programma che diverte la regina Camilla in visita nella scuola di Totti - “Che bella, me la mangerei”: fuori programma divertente per la regina Camilla, al suo secondo giorno a Roma. Al termine della visita nella scuola romana Alessandro Manzoni alla regina è stata offerta una pizza al taglio rotonda, simbolo della gastronomia romana. La regina ha ringraziato per la sorpresa e si è fatta fotogra... Prosegui la lettura 🔗milleunadonna.it

Cosa riportano altre fonti

Inter-Roma, Totti: Vi racconto quel cucchiaio del 2005 a Julio Cesar; Totti e quel cucchiaio contro l'Inter che fu applaudito anche da Mancini; Inter-Roma, Totti: Vi racconto il mio pallonetto a San Siro; Piccola antologia di gol con il cucchiaio, senza Francesco Totti. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Inter-Roma e i funerali del Papa: si gioca domenica alle 15, decisivo il “sì” del club nerazzurro - E di domenica. Inter-Roma slitta di 24 ore alla fine di una giornata surreale: la Lega serie A infatti aveva deciso di non piegarsi, confermando la sfida di San Siro per sabato 26 aprile ... 🔗repubblica.it

Capello e la frecciata inedita a Totti: "Non correva e non aveva dribbling" - "Totti? Era un centrocampista avanzato, aveva una grande visione di gioco, non correva e non aveva dribbling". Un commento inedito, quello di Fabio Capello sulla leggenda della Roma, con la quale ... 🔗corrieredellosport.it

Musumeci: 'Sabato non si gioca', Inter-Roma domenica - e il calcio si è messo al lavoro per ricollocare i tre match di serie A (ma anche due di B e la serie C), spostando Inter-Roma a domenica alle ore 15, nonostante i nerazzurri siano impegnati ... 🔗ansa.it