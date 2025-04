Sagra del Pesce la Pro Loco lancia un appello ai ristoratori

Sagra del Pesce di Fiumicino, a cura della Pro Loco, che celebra il pescato locale, vanto della nostra città. Quest'anno l'evento si svolgerà dal 6 all'8 giugno nella stessa location dello scorso anno, il plateatico di piazzale Traiano Imperatore. Grande attesa, quindi, per il padellone più grande d'Italia e le specialità da gustare in compagnia, fra divertimento e musica."Stessa location perché abbiamo registrato una grande partecipazione nella scorsa edizione – ha spiegato Pino Larango presidente della Pro Loco di Fiumicino e senza nessuna difficoltà logistica".Una novità, però, potrebbe essere introdotta: quella della "Bisettimana del gusto di mare" Di cosa di tratta? Ce lo ha spiegato direttamente Pino: "Abbiamo lanciato un appello ai ristoratori del territorio per promuovere, nei 15 giorni a cavallo della Sagra, un menù scelto e creato da loro a base di Pesce, pensato appositamente per il periodo della Sagra, da proporre nel proprio ristorante che preveda un'offerta sia in termini di costo e sia temporaneamente limitato ai giorni che vanno, appunto, da lunedì 2 giugno a domenica 15 giugno 2025.

