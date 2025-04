Trump i primi 100 giorni | la guerra dei dazi le mire espansionistiche lo scontro con Zelensky Nuovi colpi di scena in arrivo

Trump festeggerà martedì i suoi primi 100 giorni alla Casa Bianca mentre per i successivi 100 giorni punta a concentrarsi su accordi commerciali e sui colloqui di pace.. Ilmessaggero.it - Trump, i primi 100 giorni: la guerra dei dazi, le mire espansionistiche, lo scontro con Zelensky. «Nuovi colpi di scena in arrivo» Leggi su Ilmessaggero.it Donaldfesteggerà martedì i suoi100alla Casa Bianca mentre per i successivi 100punta a concentrarsi su accordi commerciali e sui colloqui di pace..

