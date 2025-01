.com - Dog Man, recensione: dai libri di Dav Pilkey, un’avventura frizzante con cui è impossibile annoiarsi

La nostradi Dog Man, film d’animazione firmato DreamWorks e diretto da Peter Hastings: tratto daidi Davritmatissima non sempre adatta ai bambini ma in cui è davvero vietata la noiaDal fenomeno letterario di Dav– già autore di Capitan Mutanda – l’esilarante agente Dog Man arriva sul grande schermo condal ritmo forsennato, ricco di gag adatte ai più piccoli ma soprattutto ai più grandi. Il film d’animazione firmato DreamWorks e diretto da Peter Hastings allontana la noia e non disdegna qualche dettaglio surreale, dimostrando carattere e tanta voglia di farsi notare.L’agente Dog ManQuando un fedele cane poliziotto e il suo padrone umano vengono feriti insieme sul lavoro, un intervento chirurgico strampalato ma salvavita li fonde: nasce così Dog Man.