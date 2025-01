Juventusnews24.com - Danso Juventus, non è ancora fatta: il Lens parla con altri due club! L’attesa continua. Rivelazione

di RedazioneNews24non èun’operazione conclusa: gli aggiornamenti sul futuro del difensore austriaco del–Juve,. Come riferito da Alfredo Pedullà di Sportitalia, l’affare non èconcluso, a conferma che era totalmente infondata qualsiasi voce di operazione in dirittura ieri. «Ilstarebbendocon Aston Villa e Rennes. Il gradimento del ragazzo per lac’è, ma se qualcuno mette il cash.», ha concluso il giornalista ed esperto di mercato sul futuro del difensore.Leggi sunews24.com