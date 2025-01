Lapresse.it - Campobasso, incendio in appartamento: anziano muore intossicato

Una persona è morta nella notte a Larino () a causa di unscoppiato in undel centro storico. La vittima, ununico presente in casa al momento del rogo, sarebbe rimasta intossicata dalle esalazioni di fumo. L’allarme è scattato intorno all’una e mezza e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Santa Croce di Magliano. L’è stato domato rapidamente, limitando i danni all’abitazione, ma per l’uomo all’interno dell’non c’è stato nulla da fare. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Larino per chiarire l’origine delle fiamme e la dinamica dell’accaduto.