Tennis A San Marino passa Gigante Ok Bronzetti in Hopman Cup

Eccellente partita in Hopman Cup per Lucia Bronzetti, che ha portato un punto all'Italia grazie al successo in singolo sulla croata Vekic, che la sopravanza in classifica WTA di 12 posizioni (52 a 64). Per la verucchiese un ottimo 6-3 nel primo, un ko nel secondo con Vekic a imporsi 6-4 e infine una vittoria al super tie-break con un nettissimo 10-1. Un bel rientro dopo la sconfitta con Ruzic nei quarti a Bastad. Intanto è stata debacle italiana, ieri, al San Marino Open. Nel pomeriggio sono infatti andati ko Caniato e Cinà , che avevano ben impressionato al primo turno. Caniato ha iniziato bene vincendo il primo 6-4 contro il francese Mayot, che poi però si è rifatto ed è andato in striscia per il 6-2, 6-4 nel secondo e terzo set.

