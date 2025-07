Fdermanager Quercioli sui dazi | Guardare oltre la minaccia manager decisi a difendere l’industria italiana

“L’Unione europea deve agire come un blocco coeso di fronte alla guerra commerciale che rischia di compromettere il posizionamento delle produzioni italiane faticosamente conquistato negli anni sull’importantissimo mercato Usa. Le recenti dichiarazioni in merito agli aumenti dei dazi al 30% sulle esportazioni europee non rappresentano solo una minaccia economica, ma anche una sfida diretta per l’industria italiana che dovrà fare tesoro di questa prova comunque vada”. Ad affermarlo è Valter Quercioli, presidente di Federmanager. “ Se questa misura dovesse entrare in vigore – continua – l’impatto economico sarebbe molto significativo: oltre 35 miliardi di euro di esportazioni italiane dovrebbero trovare nuovi mercati di sbocco. 🔗 Leggi su Ildenaro.it