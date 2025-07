Finalmente si comincia Italiano cambia spartito E propone subito il 4-3-3

Dall’inviato VALLES (Bolzano) Dov’è che ci eravamo lasciati? Ma soprattutto quando? A un mesto Bologna-Genoa 1-3 di campionato, il 24 maggio al Dall’Ara, uscita di scena ingenerosa per un gruppo che dieci giorni prima aveva alzato al cielo la Coppa Italia, ma che poi aveva abbassato consapevolmente la serranda in campionato. Tutti al mare, insomma. E invece qui siamo tra i monti e oggi alle 18 il ‘nuovo’ Bologna toglie il velo contro il Gitschberg Jochtal, formazione che, come già suggerisce il nome, è di impronta prettamente altoatesina e partecipa al campionato di Promozione. Grande curiosità per vedere all’opera quelli che fin qui sono gli unici due volti nuovi, Immobile e Vitik, aspettando Bernardeschi (atteso nei prossimi tre giorni), che calpesterà le zolle di Valles all’inizio della prossima settimana. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Finalmente, si comincia. Italiano cambia spartito. E propone subito il 4-3-3

