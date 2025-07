Intelligenza artificiale e servizi pubblici | dati privacy e il diritto di capire

Ogni interazione con la pubblica amministrazione genera dati. Compilare un modulo online, richiedere un certificato, effettuare una prenotazione sanitaria, accedere a un bonus o semplicemente entrare in un portale: ogni clic lascia una traccia. L’intelligenza artificiale sfrutta queste informazioni per semplificare i servizi, prevedere bisogni, ridurre sprechi. Ma a fronte di questo apparente vantaggio, si apre una questione complessa e attuale: chi controlla questi dati? Come vengono trattati? E, soprattutto, il cittadino ha davvero il diritto di capire? L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Intelligenza artificiale e servizi pubblici: efficienza e giustizia possono coesistere? - In un’epoca di accelerazione digitale, l’intelligenza artificiale si presenta come l’elemento trasformativo per eccellenza nella gestione dei servizi pubblici. Riporta orizzontescuola.it