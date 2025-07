La regina Camilla compie 78 anni | la nuova foto e quel regalo decisamente poco convenzionale

In un luglio, come da tradizione, abbastanza piatto in quanto a eventi royal, a conquistare le prime pagine è, ancora una volta, la regina Camilla. La moglie di re Carlo, per decenni tenuta in disparte perchĂ© interprete dello scomodo ruolo di amante del futuro re del Regno Unito, oggi è amatissima dai suoi sudditi. Apprezzata, ammirata e, soprattutto, ampiamente festeggiata oggi che compie 78 anni. La regina Camilla compie 78 anni. All’anagrafe Camilla Shand, la moglie di re Carlo è venuta al mondo, a Londra, il 17 luglio 1947. Non ci è dato sapere quali fossero i suoi sogni da bambina. Probabilmente non quello, all’apparenza impossibile, di diventare un giorno una regina. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - La regina Camilla compie 78 anni: la nuova foto e quel regalo decisamente poco convenzionale

Kate Middleton, i figli usano un soprannome insolito per la Regina Camilla - Kate Middleton e William d’Inghilterra sono a tutti gli effetti il presente e il futuro della Monarchia Inglese, ma non solo perché alla morte di Re Carlo III diventeranno a tutti gli effetti i sovrani del Regno Unito, ma anche perché, già da adesso, impersonano la corona britannica e spesso sostituiscono il Re negli impegni ufficiali.

Le stanze super blindate, presenti in ogni dimora Royal, offrono a re Carlo III e alla regina Camilla una via di fuga in situazioni di emergenza - C ome proteggere re Carlo III e la moglie Camilla in caso di guerra o attacco terroristico? Negli anni, la minaccia costante contro il sovrano d’Inghilterra ha portato i suoi assistenti a preparare piani di fuga specifici, ultra sofisticati ma all’occorrenza di facile attuazione.

Re Carlo III e la regina Camilla visitano la London flower show - https://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/2025/05/Re-Carlo-III-e-la-regina-Camilla-visitano-la-London-flower-show_20250520_video_10331328-1.

Tantissimi auguri a Camilla Shand, la regina consorte, moglie di re Carlo III, che oggi, 17 luglio 2025, compie 78 anni. Del Cancro, ecco qui l'Oroscopo per il suo e per tutti gli altri segni: https://vanityfairitalia.visitlink.me/V3JYam Vai su Facebook

La regina Camilla compie 78 anni, e festeggia in privato: la foto ufficiale scattata nella sua casa personale a Ray Mill - Vent'anni fa il sì con Carlo, festeggiato durante la visita di Stato in Italia ad aprile. corriere.it scrive