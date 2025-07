La tentazione del Sassuolo . Fare shopping tra le big.

Cerca sponde sulle ‘big’, il Sassuolo. Il mercato langue, ma quel Giovanni Carnevali relativamente disteso intercettato dai media in occasione dell’assemblea di Lega, a margine del quale ha parlato parecchio con Beppe Marotta, lascia intendere come la dirigenza neroverde stia tessendo la sua tela. Ad oggi l’unico acquisto di peso, ovvero funzionale alla prossima stagione, è quel Muharemovic riscattato dalla Juventus, e l’impressione è che i neroverdi non abbiano troppa fretta, pronti tuttavia a far valere i loro buoni uffici con le ‘grandi’. Ovviamente a tempo debito, perché carne al fuoco ce n’è parecchia e, stando alle voci, altrettanti sono i nomi che i rumors consegnano al cantiere neroverde, facendone possibile destinazione rispetto ai diversi esuberi sui quali le già citate ‘big’ ragionano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

