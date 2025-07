Calciomercato Inter | via libera di Oaktree per Lookman Lui ha già detto sì l’Atalanta chiede questa cifra

per lasciare andare l’attaccante L‘Inter ha rotto gli indugi e ha individuato il suo obiettivo primario per l’attacco: Ademola Lookman. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro è pronto a investire una cifra importante, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Inter: via libera di Oaktree per Lookman. Lui ha già detto sì, l’Atalanta chiede questa cifra

In questa notizia si parla di: inter - lookman - calciomercato - libera

Gasperini: «Scudetto? Per tutti l’Inter era superiore. Lookman vuole andarsene» - Gasperini si è espresso così al termine del campionato sulla possibilità , poi sfumata, dell’Atalanta in lotta scudetto.

Mercato: il Napoli vuole Lookman, l’Inter pensa a Hojlund - Tempo di lettura: 4 minuti Conquistato lo scudetto e confermato Conte in panchina, la dirigenza del Napoli pensa ora a rinforzare la squadra per cercare di essere protagonista, sia in Italia che in Europa, anche nella prossima stagione.

Ora è Lookman la priorità in attacco dell’Inter! Cifre e alternative – CdS - E all’improvviso Lookman diventa la priorità in attacco per l’Inter. L’Atalanta vuole fare ulteriormente cassa dopo l’uscita di Mateo Retegui in direzione Arabia Saudita e il nigeriano è in uscita.

Torna l'appuntamento quotidiano di Oggi Sport Notizie sul mercato della Serie A, ma non solo #juventus #milan #inter #manchestercity #lazio #napoli #acmilan Vai su Facebook

Calciomercato Inter: assalto a Lookman, ecco l'offerta; Lookman-Inter, si tratta con l'Atalanta: nuovi contatti oggi; Lookman spinge per l’Inter.

Inter, c’è l’ok di Oaktree a Lookman: pronta prima offerta da 40 mln. L’Atalanta chiede di più - L'Inter vuole l'attaccante dell'Atalanta ed è pronta a presentare un'offerta forte dell'accordo con il giocatore ... Lo riporta fcinter1908.it

Sacrificato per Lookman: la decisione sconvolge l’Inter - Beppe Marotta ha messo nel mirino l'attaccante dell'Atalanta. Scrive calciomercato.it