anguissa il sunderland ha contattato il suo agente romano

Il Sunderland, neopromosso in Premier League, ha messo gli occhi su Frank Anguissa. Il centrocampista camerunense del Napoli non ha ancora firmato il rinnovo di contratto col club, dunque ha il contratto in scadenza nel 2027. Sunderland interessato ad Anguissa. Come riportato dall’esperto di calciomercato Fabrizio Romano su X: Il Sunderland sta lavorando all’accordo per Granit Xhaka, ma mercoledì ha contattato direttamente anche l’agente di Frank Zambo-Anguissa. Il Napoli ha già offerto ad Anguissa un rinnovo di contratto, fiducioso di ottenere presto il via libera e che firmi fino al 2028. Sunderland are working on Granit Xhaka deal but also made direct approach to Frank Zambo-Anguissa’s agent on Wednesday. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

