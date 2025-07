Chi è Massimo Bossetti? “ Bossetti è una semplice e normalissima persona buona di cuore che vive e stravede per l'amore di cui è sempre stato circondato, l'amore dei suoi figli, di sua moglie e dei suoi familiari di tutto ciò che ha sempre avuto accanto quotidianamente ”. A parlare, o meglio a scrivere di se stesso in terza persona è lui stesso, in una lettera di risposta scritta al giornalista Giovanni Terzi - che così lo intervistava una prima volta in carcere - e inclusa nel volume scritto da questi, “ L’ultimo sguardo di Yara - Una storia italiana ”. Non c’è un modo univoco in cui l’opinione pubblica guarda a Bossetti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

"Io come Sollecito. Cerco un giudice onesto e coraggioso"