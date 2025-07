Soffoca e uccide la moglie 34enne in strada sotto gli occhi dei passanti | marito fermato dai carabinieri per femminicidio

Una donna di 34 anni, di origine peruviana e madre di due figli, è stata uccisa nella tarda serata di ieri, soffocata dal marito, un connazionale di 40 anni, in strada a Macherio, in provincia di Monza e Brianza. L’omicidio è avvenuto in via Visconti, a poche centinaia di metri dalla casa dove la donna viveva. Secondo una prima ricostruzione, poco prima della mezzanotte tra mercoledì 16 e giovedì 17 luglio, è scoppiato un violento litigio tra la coppia in mezzo alla strada. La discussione è degenerata fino a quando l’uomo ha aggredito la moglie, soffocandola. L’episodio è avvenuto sotto gli occhi attoniti di alcuni passanti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Soffoca e uccide la moglie 34enne in strada sotto gli occhi dei passanti: marito fermato dai carabinieri per femminicidio

In questa notizia si parla di: strada - marito - soffoca - uccide

Donna accoltellata nel Parmense, si cerca il marito. I figli in strada a chiedere aiuto - Cosciente ma grave per le emorragie provocate da diverse coltellate a collo, avambraccio e torace. Sono le condizioni di una donna aggredita questa mattina in centro a San Secondo Parmense, paese della Bassa Parmense.

Incidente all'incrocio, due auto piombano fuori strada contro la recinzione di una ditta: marito e moglie incastrati tra le lamiere, un ferito grave - SANTA GIUSTINA (BELLUNO) - Grave incidente nella giornata di oggi (26 aprile) in via Cal Longa, la strada che da Dussano porta a Paderno (nel territorio di Santa Giustina) all'altezza di Luni e.

Marito e moglie accoltellati in strada a Salerno: è caccia all'uomo - Emergono nuovi particolare sull’aggressione avvenuta, nella serata di ieri, nella rotatoria tra via Irno e Piazza Scozia a Salerno.

Dopo il compleanno uccide moglie e figlio e si toglie la vita, strage famigliare sotto il peso della malattia; Strage in famiglia: uomo uccide la moglie e il figlio, poi si suicida; Liliana Resinovich prima «picchiata e graffiata», poi «soffocata dal marito Sebastiano Visintin»: cosa c'è nell'ultima ricostruzione della procura.

Femminicidio a Macherio, uomo uccide la moglie soffocandola in strada sotto gli occhi dei passanti: arrestato - Poco prima della mezzanotte di mercoledì la donna, madre di due figli, è fuggita in strada, ma il marito l'ha raggiunta ... Secondo milano.corriere.it

Femminicidio in strada, l'uomo uccide l'ex moglie a coltellate: "Dovevo farlo" - Femminicidio sotto gli occhi di tutti: l’ex moglie perde la vita, l’ex marito confessa. Si legge su notizie.it