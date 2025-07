Tacchinardi | Inzaghi-Al Hilal? Scelta giusta All’Inter finito un ciclo

“Se mi ha deluso la scelta dell’ormai ex Inter Simone Inzaghi di andare all’ Al Hilal? No, penso ci possa stare. Simone Inzaghi ha fatto una scelta giusta a mio modo di vedere”. Parola dell’ex centrocampista della Juventus Alessio Tacchinardi, incontrato nei giorni scorsi a Milano Marittima, in Emilia Romagna, in occasione del Vip Master Tennis 2025. “ Simone Inzaghi ha finito un ciclo a Milano e penso vada un po’ a staccare mentalmente dalle pressioni che ci sono all’ Inter. Giusto così, giusto provare una nuova esperienza dunque, come fatto dall’ex CT della Nazionale Roberto Mancini, quella del campionato saudita. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it © Danielebartocciblog.it - Tacchinardi: “Inzaghi-Al Hilal? Scelta giusta. All’Inter finito un ciclo”

