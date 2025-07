Il debutto dell’Empoli al campo di Petroio Ecco le prime idee di mister Pagliuca

EMPOLI 9 CASTELFIORENTINO UNITED 1 EMPOLI (3-4-2-1): Seghetti (46' Perisan); Indragoli (58' Goglichidze), Guarino (65' Moray), Tosto (58' Bembnista); Ebuehi (46' Zanaga), Belardinelli (70' Pasalic), Ignacchiti (65' Asmussen), Saporiti (58' Kaczmarski); Orlandi (58' Busiello), Ilie; Konatè. All.: Pagliuca CASTELFIORENTINO UNITED (4-5-1): Pulidori (46' Pagni); Ballerini, Mancini (58' Kajmaku), Maltinti (46' Natale), Razzanelli (46' Ippolito); Locci (58' Zohouli), Cenci (58' Pratelli), Cartocci (46' Fè), Bagnoli (48' Fontanelli), Corsi (48' Bucalossi); Alesso (46' Boye). All.: Dell'Agnello. Arbitro: Mariani di Livorno Reti: 12', 66', 76, 77' e 88' Konatè; 25' Orlandi; 62', 78' e 82' Busiello; 90' Boye VINCI – Froppo presto ancora per un giudizio più completo, le gambe non girano ancora al massimo e l'intesa fra i giocatori non può essere ancora al top, ma intanto dal primo test che si è tenuto ieri al Centro Sportivo di Petroio contro i dilettanti del Castelfiorentino United (team di Promozione) si sono viste le prime idee di mister Pagliuca.

Nel terzetto di difesa, davanti a Seghetti (Stubljar era out per un problemino fisico e Brancolini dovrebbe essere ceduto a breve) chance per Indragoli a destra con Guarino centrale e Tosto a sinistra