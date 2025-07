Il giorno della verità è arrivato. Alle 14 a Roma si terrà il Consiglio Federale della Fip che scriverà la nuova stagione di Raggisolaris, OraSì e E-Work, ma se le cugine di B Nazionale debbono soltanto avere la conferma dei nomi delle avversarie del prossimo campionato che già sono note, le ragazze di Seletti sono in attesa di conoscere il loro destino. Nel pomeriggio si saprà infatti se la domanda di riposizionamento in serie A2 sarà accolta e se l’E-Work potrà giocare un campionato consono alle caratteristiche della squadra giovane che ha costruito. Se invece dovesse restare in A1, l’annata sarebbe piuttosto in salita, perché il roster, al quale sarebbe aggiunta la sola Scekic, sarebbe troppo acerbo per un simile torneo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Torna il derby OraSì-Faenza. E-Work, ancora incognite