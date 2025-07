Calcio Serie C La Pianese piazza un nuovo colpo! C’è l’esterno sinistro Claudio Martey

La Pianese prosegue nella prima settimana di preparazione sul monte Amiata agli ordini del neo tecnico Birindelli. Ieri la società bianconera ha intanto ufficializzato un nuovo arrivo. Si tratta di Claudio Martey (nella foto), esterno sinistro classe 2006 vanta esperienze nei settori giovanili di Reggiana e Sassuolo. La società del presidente Sani ha annunciato infatti di aver trovato un accordo con il calciatore per l’acquisizione delle sue prestazioni sportive a titolo definitivo. Nato in Ghana nel 2006, Martey è un terzino sinistro che all’occorrenza può essere impiegato anche in posizioni più avanzate sul campo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calcio Serie C. La Pianese piazza un nuovo colpo! C’è l’esterno sinistro Claudio Martey

