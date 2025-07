GOLF. Ferrari-Dalle Luche e Cropper-Dollini vincono il Trofeo Champagne Lepage agli Alisei.

Golf, passione. e bollicine: successo per il Trofeo Champagne Lepage al Golf Alisei di Pietrasanta che ha ospitato un’altra splendida giornata di sport e convivialità in occasione di questa gara attesissima e andata completamente sold out, nonostante un cielo carico di minacce che ha solo sfiorato il campo senza mai rovinare il gioco. La sfida, combattuta e ben partecipata, ha confermato ancora una volta quanto il golf sia uno sport capace di unire tecnica, emozione e contatto con la natura. Sotto le nuvole inquiete ma clementi, i giocatori hanno dato il meglio tra fairway curati e una clubhouse accogliente, dimostrando che il bello del golf è anche nella sfida contro le condizioni imprevedibili. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net