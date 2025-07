Baseball | la squadra del manager Marchi sabato giocherà a Russi la prima partita della Poule Salvezza Poviglio è pronta per giocarsi la permanenza in A

La Platform-Tmc Poviglio ha da poco terminato la fase di regular season del campionato con un buon terzo posto nella classifica finale del girone D, non sufficiente però per poter accedere ai play off riservati alle prime due classificate Crocetta Parma e Collecchio. Il terzo posto, infatti, così come i successivi quarto e quinto posto occupati da Oltretorrente e Paternò, condannano la formazione del presidente Giovanardi a disputare la seconda parte della stagione nel nuovo girone G di Poule Salvezza. All’interno di esso, oltre a Platform-Tmc, Oltretorrente Parma e Paternò sono confluite anche le formazioni del girone E classificatesi dalla 3ª alla 6ª posizione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Baseball: la squadra del manager Marchi sabato giocherà a Russi la prima partita della Poule Salvezza. Poviglio è pronta per giocarsi la permanenza in A

Calcio femminile, le migliori italiane dell’8ª giornata della Poule Scudetto e Salvezza di Serie A: Piemonte super - Malgrado tanti responsi già in cassaforte, anche l’ ottava giornata valida per la Poule Scudetto e Poule Salvezza della Serie A 2024-2025 di calcio femminile ha fornito degli spunti interessanti.

Calcio femminile, vittorie di Como e Sassuolo nell’ultima giornata della Poule Salvezza di Serie A - Verdetti già noti nella Poule Salvezza del campionato di calcio femminile di Serie A. La retrocessione della Sampdoria è già nota e quindi ultimi due incontri che hanno definito la classifica finale delle squadre inserite in questa particolare graduatoria del torneo nazionale.

New Rimini-Godo, si recupera in chiave Poule Salvezza; San Marino sogna in grande. Pirati e Falcons per la salvezza; New Rimini cerca il colpo. Falcons lottano per l’onore.

Baseball Serie A. La salvezza di Poviglio passa dalla gara di oggi a Parma - Tmc Poviglio si prepara per la cruciale trasferta a Parma contro la Ciemme Oltretorrrente, cercando punti salvezza nella poule retrocessione di Serie A. Da ilrestodelcarlino.it

New Rimini-Godo, si recupera in chiave Poule Salvezza - Domani alle 18 al “Casadio” la gara del girone E in programma una settimana fa ma rinviata a causa di un violento acquazzone. Secondo baseball.it