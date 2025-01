Lanazione.it - Videocamere e luci in bar, alberghi e disco a Grosseto. Ecco le nuove regole anti-risse

Leggi su Lanazione.it

, 30 gennaio 2025 –di sorveglianza dentro e fuori dal locale e un nuovo codice di condotta con leche i clienti devono rispettare. Sono questi due dei punti inseriti nelle linee guida per migliorare la sicurezza e prevenire ’atti illegali’ all’interno e vicino a bar,teche,, stabilimenti balneari e sale giochi. Tutto è contenuto nel decreto del ministro dell’interno, Matteo Piantedosi. Tra le altre cose il decreto prevede che i gestori garscano, sempre a spese proprie, un’illuminazione adeguata in tutta l’area dell’attività. In cambio potranno evitare la chiusura automatica del locale, o la sospensione delle licenze, in caso die disordini di vario genere. Non meno importante è la definizione didi comportamento, sempre da parte del titolare dell’attività, da rispettare dentro il locale e nei dintorni immediati.