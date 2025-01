Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 30-01-2025 ore 08:10

dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio in aperto andiamo a Washington scontro in volo trama aereo di linea un elicottero ci sarebbero vittime pezzi sono stati lanciati e caduti nel fiume potomac finora 18 i corpi recuperati dalle acque Leo era in volo dell’America Airlines 74 le persone a bordo elicottero Black W militari in volo di addestramento con 3 soldati la collisione aerea poteva essere evitata dichiarato Donald Trump sul tuo social network Social l’aereo stava seguendo una traiettoria di avvicinamento perfetta verso l’aeroporto l’elicottero si è diretto verso l’aereo la notte la limpida luci della erano scese perché l’elicottero non è salito sceso perché la torre di controllo non ha detto all’elicottero cosa fare invece di chiedere se avevano visto l’aereo si domanda Trump una situazione terribile è dovuto essere vietata ha detto voltiamo pagina Israele procederà oggi a rilascio di 110 detenuti palestinesi a cui 30 minorenni l’ho reso noto l’ufficio di Amat per i prigionieri in particolare si tratta di 32 condannati all’ergastolo 48 a lunghe pene detentive e 30 Ragazzi cambio di tre ostaggi italiani Cinque Terre metri saranno rilasciati sempre nella giornata di oggi e di domani verràdi indagine ricevuta dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni insieme al ministro della giustizia Carlo Nordio il Ministro dell’Interno Matteo piantedosi il sotto Alfredo Mantovano In merito alla vicenda del libro con nastri la premier Scrivi un post su X il nostro impegno per difendere l’Italia proseguirà come sempre con determinazione stesse situazioni quando sono in gioco gratis di interesse degli italiani non esiste spazio per farsi indietro Dritti per la nostra strada ha detto meloni Emis Killa a te col Emiliano Rudolf giambelli è indagato dalla Procura di Milano associazione a delinquere all’interno dell’inchiesta doppia curva della direzione Distrettuale Antimafia sugli ultra di Inter Milan è stato anche colpito da Darfo per tre anni non può quindi più assistere alle partite di calcio il movimento di Emis Killa vicino al direttivo della Curva Sud Milano rossonera era emerso già nelle prime battute delle indagini dopo aver preso di essere indagato il cantante Ha rinunciato per te al Festival di Sanremo latino classico matematica allo Scientifico queste le materie scelte per la seconda prova scritta della maturità 2020 5 secondo quanto prevede il decreto del ministro dell’istruzione del merito e Giuseppe valditara tra le altre discipline ci sono lingua e cultura straniera 1 al liceo linguistico lingua inglese per gli istituti tecnici del settore economico indirizzo turismo Geo dologia economia ed estimo per l’indirizzo costruzioni ambiente e territorio per il momento ci fermiamo qui Vi auguro una buona giornata e un buon proseguimento di ascolto rimanete con noi In collaborazione con Agenzia Italia Stampa