Juventusnews24.com - Todibo Juventus, colpo ancora possibile? Novità dopo l’infortunio di Kalulu: ecco la posizione del West Ham. Ultime

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24? LadelHam, cosa succededi Pierrediriapre anche il calciomercato Juve. Come riferito da Alfredo Pedullà di Sportitalia, tornare su un difensore sarà inevitabile per i bianconeri.la rivelazione sue non solo.PEDULLA’ – «: bene che vada tre settimane, male che vada un mese. Inevitabile tornare sul mercato, come minimo provarci: Goglichidze e Kristensen nomi da seguire, valutazioni diverse, più bassa quella del georgiano dell’Empoli. Permuro fin qui, per Kelly anche».Leggi sunews24.com