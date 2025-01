Lanazione.it - Terribile incidente sulla E45 a Pierantonio, perde la vita sindacalista della Cgil

Leggi su Lanazione.it

(Perugia), 30 gennaio 2025 – Ha perso lanel pomeriggio di ieri mentre dall’Altotevere, dove seguiva alcune vertenze di lavoro, stava tornando verso casa. Forse un malore e la conseguente perdita di controllosua Peugeot 3008 le possibili cause delche ha spezzato ladi Riccardo Coccolini, 56 anni,Fiom, nato e residente a Passignano. La sua vettura si è ribaltata imprigionandolo tra lamiere contorte; purtroppo i soccorsi non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. L’a metà pomeriggio di ieri lungo la E45 all’uscita didirezione sud. Coccolini si trovava al volantesua vettura quando, secondo quanto avrebbero riferito alcuni testimoni, sarebbe stato visto strisciare per un lungo tratto con la fiancata destra sul guard rail, senza più riprendere il controllo del mezzo, fatto questo che fa ipotizzare un grave malore.