Salernitana vs Cremonese | le probabili formazioni

Gara valida per la ventiquattresima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. I granata stanno cercando di allontanarsi dalla zona retrocessione, mentre I grigiorossi sono stabilmente in zona play-off.vssi giocherà domenica 2 febbraio 2025 alle ore 15 presso lo stadio Arechi.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I granata vivono un momento di crisi che dura da inizio stagione è che nemmeno il cambio di tre allenatore ha contribuito a superare. Attualmente la squadra di Bred, il cui arrivo ha prodotto tre punti in tre partite, si trova al diciottesimo posto con 21 punt, e la sfida contro I lombardi può essere un crocevia importante per la salvezza.I grigiorossi si trovano al quarto posto in Serie B con 37 punti, ad 8 punti di distacco dallo Spezia terzo.