Roma vs Napoli | le probabili formazioni

Gara valida per la ventitreesima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. C’è la capolista sulla strada dei giallorossi impegnati nella loro risalita in classifica.vssi giocherà domenica 2 febbraio 2025 alle ore 20.45 presso lo stadio Olimpico.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREVincendo ad Udine i giallorossi hanno sfatato il tabù trasferta portandosi al nono posto con 30 punti. Non basta ancora per tornare in corsa per l’Europa, e quindi la squadra di Ranieri cercherà di sfruttare il fattore casalingo per accumulare altri punti in vista dell’obiettivo finale. Dopo aver battuto Atalanta e Juventus, per i partenopei si presenta un’altro ostacolo sulla loro corsa versa il titolo. La squadra di Conte sta meritando il primato in classifica in virtù di un cammino strepitoso con sette vittorie consecutive.