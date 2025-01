Nerdpool.it - Quali personaggi sono stati i protagonisti del tanto atteso crossover di One Chicago?

Oneha avuto il non invidiabile compito di intrecciare oltre 20in un’unica trama che rendesse giustizia a tutti loro. Sembra difficile, soprattutto se si considerano i vincoli delle tre ore, ma gli sceneggiatori ciriusciti. Ilè stato un vero successo.Quasi tutti hanno avuto la possibilità di brillare nel corso dell’evento in tre parti, ma naturalmente alcuni di loro hanno brillato più di altri, ecco:Dr. Dean Archer (Med)Il dottor Dean Archer (Steven Weber) non è stato direttamente coinvolto nelle vicende dello show, ma si è rivelato il coltellino svizzero del. Sembrava essere ovunque, fornendo soluzioni a problemi difficili e salvando vite umane.Abbiamo visto Archer amputare le gambe di un uomo mentre i suoi colleghi guardavano inorriditi.