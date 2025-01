Bergamonews.it - Ponteranica, scontro auto-monopattino: lunghe code e traffico in tilt

. Incidente senza feriti gravi, nella serata di giovedì 30 gennaio, ma che ha causato parecchi disagi alla viabilità. Lo schianto è avvenuto a, in via Ramera, poco dopo le 19.30, e a rimanere ferito, secondo una prima ricostruzione, un uomo che viaggiava a bordo del suo.Coinvolti nell’incidente, infatti, il veicolo di mobilità elettrica e una macchina che pare percorresse il senso opposto di marcia. Immediati i soccorsi: sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Zogno, insieme all’ambulanza e all’medica.Il ferito è stato trasportato in codice verde all’ospedale Papa Giovanni XXIII.paralizzato esia in entrambe le direzioni di marcia.