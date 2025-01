Ilrestodelcarlino.it - Missione a Bruxelles per Patuelli: "Scenari in forte trasformazione"

del presidente dell’Abi acon focus sulle priorità del settore bancario e sui principali dossier economico-finanziari. Il presidente dell’Associazione Bancaria Italiana, Antonio, ha avuto numerosi incontri istituzionali dedicati alle tematiche strategiche per il futuro del settore bancario e alla gestione delle sfide economiche e finanziarie in ambito europeo. "Il settore bancario si trova ad operare in contesti normativi, fiscali e giuridici sempre più complessi, che impongono continue iniziative per rispettare regole in costante evoluzione – ha sottolineato–. La crescente incertezza riguardo all’applicazione degli standard internazionali di Basilea3+ genera interrogativi e preoccupazioni. È fondamentale che l’Unione europea utilizzi gli spazi di flessibilità disponibili per evitare che le banche europee si trovino in una posizione di svantaggio competitivo rispetto ai loro concorrenti extra UE".