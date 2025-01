Oasport.it - LIVE Cobolli-De Jong 2-5, ATP Montpellier 2025 in DIRETTA: match interrotto per problemi d’illuminazione

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGioco, non c’è luce sul Centrale.2-5 Ennesima prima vincente sopra i 200km/h dell’olandese. Bravo.40-15 Lontanissimo in risposta Flavio, serve&volley senza necessità di volèe per De.30-15 Risposta sulla riga di rovescio die punto diretto!30-0 Servizio e dritto De.15-0 Costruzione perfetta con il dritto di Dee smash risolutivo.2-4 Stavolta la risposta aggressiva viene contrastata bene da, che ottiene il forzato dell’olandese. Tiene la battuta!40-30 Ace (2°)!30-30 Anticipa in risposta con il dritto De, poco poteva con il dritto in controbalzo.30-15 In rete la demi-volèe del romano.30-0 Servizio e dritto.15-0 Lungo il dritto difensivo di De.1-4 Ace sporco.40-30 Bella smorzata vincente di De