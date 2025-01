Serieanews.com - Lecce boom: offerti 20 milioni alla Roma! La risposta giallorossa

Il mercato di riparazione vede le squadre italiane protagoniste di operazioni finanziarie mai viste prima: una di queste è ildi Pantaleo Corvino20! La(LaPresse) – serieanews.comDiciamocelo chiaramente: non avevamo mai visto un mercato di gennaio così, nel bene e nel male: cessioni eccellenti e arrivi importanti, con cifre da capogiro che arricchiscono le nostre squadre e consentono loro di reinvestire un bel po’ di denaro.Il Napoli ha appena incassato 75per Kvaratskhelia e sta reinvestendo pesantemente per rinforzare la rosa. Ora, un affare altrettanto clamoroso si sta per concretizzare in casa: Patrick Dorgu è a un passo dal trasferimento al Manchester United per 30più 7,5 di bonus. Una cifra record per il club pugliese, che genererà una plusvalenza altrettanto straordinaria.