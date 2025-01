Laprimapagina.it - “Le formiche”: il nuovo singolo dei Novagorica

Dal 24 gennaio sarà disponibile su tutti i digital store e dal 31 gennaio 2025 in rotazione radiofonica “LE”, ildei.“Le” è ildei: un’intensa riflessione sulla solitudine e sul vuoto che segue gli eccessi di una serata di lutto. Il brano esplora il peso della perdita e la difficoltà nel riconoscersi davanti allo specchio della verità. Tutto questo viene raccontato attraverso immagini simboliche: leche scavano nella terra, il protagonista che si guarda dentro ma trova solo l’ombra di un riflesso ormai estraneo e irriconoscibile.La canzone racconta il desiderio di fuggire dalla realtà e da una solitudine che nemmeno la vicinanza degli amici più cari riesce ad addolcire. È una lotta interiore, un tentativo di dimenticare sé stessi attraverso gli eccessi, ma con una consapevolezza: droghe e alcol non bastano per riempire quel vuoto.