La geografia dei tumori: zone trafficate da evitare. Il rischio aumenta per chi abita vicino alle strade statali e alle provinciali

Lecco – Più di 2mila lecchesi ogni anno si ammalano di tumore. Uomini in prevalenza, anche se di poco: 1.100 rispetto950 donne. Nel 22% dei casi per gli uomini si tratta dialla prostata, ai polmoni nel 14%, a colon, retto e ano nel 12, poi a vescica, fegato, stomaco e linfomi non- Hodgking. Le neoplasie femminili invece sono il 32% delle volte al seno, l’11% a colon, retto e ano, il 6% a polmoni e bronchi. La mappa dell’incidenza deiè uniforme, ma più siprincipali, più ildi manifestare un cancro. Per le donne tuttavia i valori dei rapporti standardizzati di incidenza deial senso sono alti pure nei paesi meno trafficati e più isolati, come in Valsassina e in VSan Martino. È così anche per ial colon-retto negli uomini: Barzio, la Valvarrone e Premana sono tra i posti con un’incidenza maggiore in basecartine pubblicate sul Registro deinei territori dell’Ats della Brianza.