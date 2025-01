Lanazione.it - Il commosso addio a Federico Ficcoli, vigile del fuoco morto in un incidente stradale

Pisa, 30 gennaio 2025 – Le sirene di tutti i mezzi dei vigili deldi Pisa oggi hanno risuonato per l’ultimo saluto a, il caposquadra 56enne di Mezzana, in servizio a Pistoia,nell’in via Lenin (all’altezza del Penny Market) a San Giuliano Terme, poco prima delle 12 di lunedì, mentre era libero dal servizio. Un grido di dolore, ma anche e soprattutto un ultimo abbraccio che la famiglia dei vigili delha voluto dare a. Presenti, oltre ai familiari e amici, anche molti colleghi giunti da tutta la Toscana., classe 1969, era undelcon 23 anni di servizio. Si era recentemente trasferito dal comando di Pisa a quello di Pistoia, conseguentemente al passaggio di ruolo a caposquadra. Alla cerimonia, oltre alla famiglia e ai colleghi di Pisa e Pistoia, erano presenti anche il direttore regionale dei vigili deldella Toscana, Marco Fedi, e il comandante provinciale di Pistoia, Fabrizio Priori.