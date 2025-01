Lanazione.it - Gli studenti del “Varchi” incontrano lo scrittore Filippo Boni

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 30 gennaio 2025 – Ieri mattina, all'Istituto Comprensivo superiore Benedettodi Montesi è svolta l'assemblea d'istituto, dove è stato affrontato, da alcune classi Quinte scelte, l'argomento della Giornata della Memoria, ricordata ogni anno nella giorno 27 gennaio. L'assemblea si è svolta in seguito alla visione da parte dei ragazzi, nelle prime due ore della mattinata scolastica, del film "Un cielo stellato sopra il ghetto di Roma", che tratta della storia di Sofia e di un gruppo di ragazzi cristiani ed ebrei, dove il passato si intreccia col presente; il film è stato utile per cimentare i ragazzi nell'argomento, per poi aprire ufficialmente l'assemblea con l'ensemble strumentale dell'Istituto, che ha suonato le colonne sonore dei due film che per eccellenza rappresentano quelli che sono stati gli eventi che hanno scosso il Novecento: "La vita è bella" e "Schindler's List".