Glenn Martens è il nuovo direttore creativo di Maison Margiela

La moda accoglie un cambiamento epocale:è ildi. Dopo mesi di indiscrezioni, il gruppo Otb ha ufficializzato la nomina del designer belga, segnando l’inizio di una nuova era per lafondata da Martin.Un’eredità importante e una nuova visioneDopo il ritiro di John Galliano, lasi trova a un punto di svolta. Il talento visionario di Galliano ha portatoa nuove vette, rendendola un’icona di couture sperimentale. Ora, la responsabilità di portare avanti questa eredità ricade su, un nome già ben noto all’interno del gruppo Otb di Renzo Rosso., che manterrà anche il suo ruolo didi Diesel, ha accolto la sfida con entusiasmo: “Mi sento estremamente onorato di entrare a far parte della straordinaria, una casa di moda unica che ha saputo ispirare il mondo intero per decenni.