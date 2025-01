Lanazione.it - Foto e video di matrimoni e cerimonie religiose: online l’elenco aggiornato dei professionisti accreditati

Arezzo, 30 gennaio 2025 – Prosegue ad Arezzo l’attività formativa per accreditare igrafial servizio durante le celebrazioni liturgiche, portata avanti dalla Diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro e dalle associazioni di categoria. Proprio in questi giorni si sono ultimate le operazioni di rinnovo dei tesserini per la stagione in corso, che di fatto abilitano ad effettuaree ripresein occasione di, cresime e prime comunioni. E il 23 gennaio scorso vescovo Andrea Migliavacca ha voluto incontrare nel Seminario Vescovile gli oltre 50grafi eoperatori, per ribadire l’importanza del loro ruolo. “Mi ha fatto molto piacere incontrare igrafi e ioperatori del nostro territorio e aver potuto sostenere la ripresa di questo cammino di formazione – ha detto il vescovo mons.