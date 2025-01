Quotidiano.net - Esportazioni e importazioni Emirates SkyCargo in aumento dall'Italia tramite Malpensa

Leggi su Quotidiano.net

In fortelesiSky Cargo, principalmentel'hub di. Come spiega una nota nel periodo novembre 2023 - ottobre 2024 "sono state esportate dal Belpaese oltre 33 mila tonnellate di beni per una crescita del +22,4% rispetto all'anno precedente.ha registrato unsignificativo dei prodotti importati inper un totale di oltre 27 mila tonnellate rispetto alle 15 mila tonnellate dell'anno precedente, con una crescita che si attesta intorno all'81%. "Milanosi conferma hub leader per lee leda e per l', conedche si equivalgono.'aeroporto di Milanoè partito oltre il 53% dellediine il 64% dei beni importati nel nostro Paese dasono arrivati presso l'aeroporto lombardo" rieva il comunicato.