Drammatico incidente all’alba lungo la Monti Lepini | tre feriti in maniera grave

a Ceccano: tre, traffico in tiltUn violentosi è verificato nella mattina di martedì 28 gennaiola strada, all’incrocio con via Vona, nel comune di Ceccano. Erano circa le 5:40 quando tre auto si sono scontrate, provocando il ferimento di altrettante persone. Sul posto sono intervenuti immediatamente i Carabinieri, che stanno eseguendo accertamenti per chiarire la dinamica dello schianto.Coinvolti tre veicoli: la dinamica del sinistroSecondo le prime ricostruzioni fornite dalle autorità, i mezzi coinvolti nell’impatto sono stati un Fiat Scudo, una BMW e una Lancia Ypsilon. Il conducente dello Scudo, un uomo di 62 anni di Fumone, proveniva da via Vona quando, per cause ancora da determinare, si è scontrato con la BMW guidata da un 35enne originario di Catanzaro.