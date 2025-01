Romadailynews.it - Cina: Hainan, sperimentiamo Capodanno cinese in “stile Li” a Baoting

Per celebrare il, nell'area turistica di Binglanggu si e' tenuto un evento sulla cultura del gruppo etnico Li, durante il quale i turisti hanno potuto indossare abiti tradizionali e assaggiare cibi tipici dell'etnia. Agenzia Xinhua