Champions League, i verdetti: ecco le avversarie delle italiane

Non è andata bene. Anzi, poteva andare meglio anche se ci sono state tracce di grandezza italiana nell'ultimo turno della prima fase della nuovache è stata un'orgia certamente divertente, ma anche priva di senso logico. Non a caso ha partorito un tabellone per la seconda in larga parte affidato alla casualità e nella quale si rischia una corsa a Monaco di Baviera asimmetrica: quello che la Uefa voleva evitare. Il pallone, però, è dispettoso e rotola dove vuole.Non è andata bene perché speravamo di portare direttamente agli ottavi di finale non solo l'Inter, che si è confermata grande triturando il Monaco, azzannato alla gola sin dal fischio iniziale e cucinato da Lautaro Martinez, ma anche Milan e Atalanta. Niente da fare. Entrambe dovranno passare dal playoff di febbraio che complica la vita di allenatori e addetti al calendario della Serie A.