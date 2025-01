Ilfattoquotidiano.it - Champions League 2025, tabellone dei playoff e guida al sorteggio: gli incroci e le avversarie di Juventus, Milan e Atalanta

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il 29 gennaioverrà ricordato come una serata storica per il calcio europeo. Per la prima volta, 18 partite in contemporanea hanno chiuso la cosiddetta “fase campionato” della nuova. E i verdetti sono stati emessi. L‘Inter è arrivata quarta, diventando cosi l’unica squadra italiana ad accedere direttamente agli ottavi di finale del torneo. Per un solo punto, l’resta fuori dalla top 8, classificandosi nona. Per passare al turno successivo dovrà dunque affrontare i. Stesso destino per(arrivate rispettivamente 13esima e 20esima) , sconfitte entrambe in quest’ultima giornata,e perciò destinate a giocarsi la qualificazione a febbraio. Un turno eliminatorio che nasconderà molte insidie, tra big match e possibili derby nazionali., ildeiVenerdì 31 gennaio a Nyon, alle ore 12, avverrà l’attesodeidella