Zungoli | il Borgo Segreto con le Grotte che Raccontano Millenni di Storia e Magia Nascosta

: ilcon lechediIn sintesi??è unincantevole dell'Irpinia, caratterizzato da strade acciottolate e un'atmosfera di tranquillità e bellezza sospesa.?Ledi, originariamente cantine per il vino, sono un'affascinante testimonianza storica e sono aperte ai visitatori.?La comunità dimantiene vive le tradizioni attraverso celebrazioni come la "Festa della Madonna delle Grazie" e piatti tipici.?promuove un turismo sostenibile, rispettando l'ambiente e valorizzando il patrimonio culturale, ed è una tappa del Cammino di San Bartolomeo.Incastonato tra le colline dell’Irpinia, ildisi presenta come un autentico gioiello dell'Italia meridionale, un luogo in cui il tempo sembra essersi fermato, offrendo un respiro di tranquillità e bellezza sospesa.