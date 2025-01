Abruzzo24ore.tv - Turismo a Roccaraso in Crisi: La Prefettura Interviene sulla Gestione dei Bus

L'Aquila - Una marea di rifiuti, una viabilità in tilt, e il rischio di danneggiare l'immagine di un'intera comunità: è questo il quadro che emerge da, dopo una domenica nera segnata dall'afflusso incontrollato di bus turistici diretti verso il comprensorio sciistico dell'Aremogna. Il deputato di AVS, Francesco Emilio Borrelli, ha pubblicato sui suoi canali social alcuni video, definendo la situazione come un “passaggio degli Unni”, in riferimento alla disorganizzazione e al caos che ha caratterizzato l'arrivo dei turisti. La scena che si è presentata è quella di una strada statale 17 paralizzata, con oltre 250 bus provenienti dalla Campania, che hanno invaso l'Altopiano delle Cinquemiglia, creando una situazione difficile da gestire. In risposta alla, è stato convocato un vertice istituzionale dal Prefetto di L'Aquila, Giancarlo Di Vincenzo, per affrontare ladella sicurezza e della viabilità.